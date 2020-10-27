"Сама давно ли от грязи отмылась": на Борисову набросились за фото изможденной Волочковой

"Сама давно ли от грязи отмылась": на Борисову набросились за фото изможденной Волочковой
Дана Борисова. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Публика встала на защиту оскорбленной балерины

Не сходящая со страниц прессы за счет бесконечных скандалов Дана Борисова в очередной раз позволила себе провокационную выходку. Она разместила на своей странице в "Инстаграм" несколько снимков звезд и обвинила их в чрезмерном пристрастии к фотошопу. Однако многие подписчики ведущей уличили ее в лицемерии, напомнив, что она сама частенько пользуется ретушью.

Одной из "жертв" Борисовой стала танцовщица Анастасия Волочкова. Дана разместила ее снимок в ярко-оранжевом купальнике – наряд бывшей примы Большого театра состоит из бюстгальтера и крошечных трусов.  

"У балерины на прошлой неделе из-за неудачного фотошопа пупок натянулся аж до ушей!" – ехидничает телеведущая в подписи к посту.

Однако многие не поддержали Дану и обрушились с критикой уже на нее саму.

"Дана, вы, в первую очередь, на себя посмотрите", "Вся филлерами накаченная, перекошенная", "Никому вы, Дана, как ведущая уже не нужны", "Сама ли давно от грязи отмылась!", – негодуют подписчики.

Впрочем, для Борисовой вся эта шумиха – очередная возможность поднять свои рейтинги. В интервью "Пятому каналу" Дана заявила, что таким образом сможет привлечь побольше платежеспособных рекламодателей.  


Стоит отметить, что телеведущая славится своими высказываниями о других знаменитостях. Недавно она выдала подробности личной жизни Виталины Цымбалюк-Романовской.

Ольга ФЕДОРОВА

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