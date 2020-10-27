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Не сходящая со страниц прессы за счет бесконечных скандалов Дана Борисова в очередной раз позволила себе провокационную выходку. Она разместила на своей странице в "Инстаграм" несколько снимков звезд и обвинила их в чрезмерном пристрастии к фотошопу. Однако многие подписчики ведущей уличили ее в лицемерии, напомнив, что она сама частенько пользуется ретушью.
Одной из "жертв" Борисовой стала танцовщица Анастасия Волочкова. Дана разместила ее снимок в ярко-оранжевом купальнике – наряд бывшей примы Большого театра состоит из бюстгальтера и крошечных трусов.
"У балерины на прошлой неделе из-за неудачного фотошопа пупок натянулся аж до ушей!" – ехидничает телеведущая в подписи к посту.
Однако многие не поддержали Дану и обрушились с критикой уже на нее саму.
"Дана, вы, в первую очередь, на себя посмотрите", "Вся филлерами накаченная, перекошенная", "Никому вы, Дана, как ведущая уже не нужны", "Сама ли давно от грязи отмылась!", – негодуют подписчики.
Впрочем, для Борисовой вся эта шумиха – очередная возможность поднять свои рейтинги. В интервью "Пятому каналу" Дана заявила, что таким образом сможет привлечь побольше платежеспособных рекламодателей.
Стоит отметить, что телеведущая славится своими высказываниями о других знаменитостях. Недавно она выдала подробности личной жизни Виталины Цымбалюк-Романовской.
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