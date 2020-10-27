За оскандалившуюся Ветлицкую заступился Пригожин

За оскандалившуюся Ветлицкую заступился Пригожин
Наталья Ветлицкая. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он уверяет, что артистка до сих пор любима на родине

Причиной отмены концертов Натальи Ветлицкой стали вовсе не скандалы вокруг ее персоны, а исключительно банальная причина для 2020 года – пандемия коронавируса, считает Иосиф Пригожин. Он встал на защиту звезды, чье возвращение в Россию стало слишком громким. 

Пригожин решил ответить Соседову, который назвал Ветлицкую "фонограммной певицей" со вздорным характером, требующую огромные деньги за свои концерты. Продюсер заявил, что концерты были отменены у всех артистов, а что касается фонограммы – это лишь повод для обсуждения для людей с "дрянными языками". 

"Кто судьи-то? Ее слушали 20 лет назад, слушают сейчас, и про фонограмму никто не спрашивает. Все стареют – и артисты, и зрители! У нас такая непростая обстановка с этой постылой пандемией в стране, а нехорошие люди обсуждают, кто как поет", – поделился он в разговоре с "Вечерней Москвой". 

Он считает, что даже при слабом вокале артисты могут выделиться среди других мощным репертуаром, и их будет любить публика не меньше. Что касается политической позиции артистки Пригожин заявил, что не в курсе и быть для нее судьей в этом вопросе не собирается. 

По заявлению продюсера, Ветлицкая до сих пор остается любимой артисткой у россиян, у которой были собственные успехи на сцене. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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