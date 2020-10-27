Он уверяет, что артистка до сих пор любима на родине

Причиной отмены концертов Натальи Ветлицкой стали вовсе не скандалы вокруг ее персоны, а исключительно банальная причина для 2020 года – пандемия коронавируса, считает Иосиф Пригожин. Он встал на защиту звезды, чье возвращение в Россию стало слишком громким.

Пригожин решил ответить Соседову, который назвал Ветлицкую "фонограммной певицей" со вздорным характером, требующую огромные деньги за свои концерты. Продюсер заявил, что концерты были отменены у всех артистов, а что касается фонограммы – это лишь повод для обсуждения для людей с "дрянными языками".

"Кто судьи-то? Ее слушали 20 лет назад, слушают сейчас, и про фонограмму никто не спрашивает. Все стареют – и артисты, и зрители! У нас такая непростая обстановка с этой постылой пандемией в стране, а нехорошие люди обсуждают, кто как поет", – поделился он в разговоре с "Вечерней Москвой".

Он считает, что даже при слабом вокале артисты могут выделиться среди других мощным репертуаром, и их будет любить публика не меньше. Что касается политической позиции артистки Пригожин заявил, что не в курсе и быть для нее судьей в этом вопросе не собирается.

По заявлению продюсера, Ветлицкая до сих пор остается любимой артисткой у россиян, у которой были собственные успехи на сцене.