Мужчина пока не может заняться наследницей, так как его разыскивают по уголовному делу

Внезапная смерть наследницы Владимира Конкина Софии вскрыла многие странности жизни звездного семейства. Больше всего от всей этой истории пострадала лишившаяся матери школьница Алиса. Однако сегодня выяснилось, что ее судьбой готов заняться родной отец. Правда, чуть позже – когда решит проблемы с законом.

Как сообщил адвокат Руслана, он не равнодушен к происходящему. Напротив, отец сильно переживает из-за дочери и пристально следит за развитием ситуации.

"Руслана волнует судьба дочери. В будущем он хочет принимать участие в ее жизни", – рассказал представитель экс-супруга покойной Конкиной.

При этом сама Алиса наотрез отказывается общаться с журналистами. Последний раз 11-летнюю девочку видели на прощании с матерью. Ее появление на публике спровоцировало неких злоумышленников – ребенка пытались похитить прямо с похорон, пишет издание "СтарХит".

К слову, из-за повышенного внимания к семейству звезды легендарной киноленты "Как закалялась сталь" начинают всплывать на поверхность все новые тайны. Так, недавно психолог Елена Перелыгина заявила об интимной связи Владимира Конкина с помощницей Еленой Переслени.