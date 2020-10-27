Известный режиссер попал в реанимацию

У него обнаружили коронавирус

Известный театральный режиссер Роман Виктюк попал в больницу. Как стало известно журналистам, его госпитализировали с коронавирусом. 

Ранее сообщалось, что у 83-летнего режиссера состояние резко ухудшилось, из-за чего его пришлось перевести в реанимацию. Официальных подтверждений информации не было.

Новость о том, что Виктюка забрали медики подтвердили РИА "Новости" представители его театра. 

Роман Виктюк является народным артистом Украины и РФ. В Москве он руководит Театром Романа Виктюка. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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