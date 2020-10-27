У него обнаружили коронавирус

Известный театральный режиссер Роман Виктюк попал в больницу. Как стало известно журналистам, его госпитализировали с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что у 83-летнего режиссера состояние резко ухудшилось, из-за чего его пришлось перевести в реанимацию. Официальных подтверждений информации не было.

Новость о том, что Виктюка забрали медики подтвердили РИА "Новости" представители его театра.

Роман Виктюк является народным артистом Украины и РФ. В Москве он руководит Театром Романа Виктюка.