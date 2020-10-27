Алена Кравец предложила звезде советского кино крышу над головой

Известная модель и певица Алена Кравец была поражена жуткой историей, которая приключилась в жизни легендарной артистки Светланы Светличной. Девушка готова взять на себя заботу об актрисе, сыгравшей роковую красотку в "Бриллиантовой руке".

Светская львица поспешила на помощь одной из самых красивых женщин Советского Союза после того, как узнала подробности леденящей душу истории.

Оказалось, родные 80-летней легенды кинематографа позарились на ее московскую жилплощадь. Светличная рассказала, что к ней в гости внезапно явилась внучка Мария. Наследница привела с собой незнакомых Светлане Афанасьевне людей. А после их ухода дома обнаружились шарики со смертельно опасной ртутью. Светличная сразу же почувствовала себя плохо. Актриса уверена – это было настоящее покушение на ее жизнь.

Алена Кравец прониклась сложным положением знаменитости и предложила ей пожить в ее большом доме.

"Я ушам своим не поверила, когда услышала исповедь Светланы Афанасиевны. Это был крик о помощи", – делится своими впечатлениями в интервью "Пятому каналу" Алена.

Кравец добавила, что ее человек уже переговорил с актрисой, и та пока не стала отказываться от заманчивого предложения.

Отметим, в последнее время со Светланой Светличной часто приключаются неприятности. Так, недавно она получила по голове от телевизионщиков.