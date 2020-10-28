Она выдала тайну рождения младшей дочери звезды "Моей прекрасной няни"

Мила, младшая дочь Анастасии Заворотнюк, появилась на свет в октябре 2018 года. Знакомые говорили, что не видели актрису беременной, из-за чего поползли слухи о суррогатном материнстве. Вновь на эту тему заговорила Анастасия Макеева.

"Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло",

– поделилась актриса мюзиклов в Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". Звезда добавила, что у каждого своя судьба: кто-то умрет, но родит ребенка, а кому-то это не суждено. Сама Макеева уже много лет пытается забеременеть, в том числе и с помощью ЭКО, но пока все безуспешно.

Напомним, что сама Заворотнюк слухи о суррогатном материнстве опровергала, объясняя все тем, что на последних сроках беременности просто прекратила сниматься. При этом знакомый "Моей прекрасной няни" слышал, что звезда родила дочь не сама.

Некоторые предполагают, что именно гормональная терапия стала причиной глиобластомы Заворотнюк. О тяжелой болезни актрисы заговорили больше года назад, однако родные подтвердили диагноз только в мае. Сейчас артистку лечат особым препаратом на основе иммунных клеток.

Недавно Анастасия Заворотнюк выходила на связь с Андреем Малаховым.