Настоящая роскошь: Ефремов устроил пир сокамерникам

Настоящая роскошь: Ефремов устроил пир сокамерникам
Михаил Ефремов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Артист пытается жить на широкую ногу даже в заключении

Михаил Ефремов, на данный момент находящийся в СИЗО "Водник", устроил для своих сокамерников шикарный ужин. Отмечается, что актер нашел общий язык с другими заключенными, поэтому решил их порадовать.

Сотрудник московской пищевой фирмы рассказал, что недавно он получил от СИЗО №5 необычный заказ – приготовить гуся, фаршированного яблоками, передает "Комсомольская Правда".

"Этот заказ сделал персонально Михаил Ефремов. Не для понтов, а чтобы угостить новых друзей по изоляции", – отметил мужчина.

По его словам, ранее никто из заключенных не позволял себе такой роскоши. Поэтому заказ сразу же нарекли "эксклюзивным".

Блюдо обошлось Ефремову в 6 тысяч рублей. Изначально оно стоило 3 тысячи, но из-за наценок ФСИН цена увеличилась в два раза. Однако это не испугало артиста, сообщает телеканал "360".

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла в начале июня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался. Суд приговорил артиста к 8-ми годам колонии общего режима. В конечном итоге ему снизили срок до 7,5 лет.

Недавно появилась информация о том, что Ефремов лишился своих денег – счета Михаила Олеговича арестовали. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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