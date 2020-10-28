Стендап-комик уверен, что известное телешоу уже потеряло свою популярность

Популярное юмористическое шоу "КВН", выходящее в эфире "Первого канала" со времен СССР, изменилось далеко не в лучшую сторону – программа не успевает следить за мировыми трендами. Такое мнение выразил известный комик, ведущий Александр Гудков.

Сам артист признался, что ему повезло – во время участия в "Клубе веселых и находчивых" он выступал в "переходный момент", когда Интернет еще не был столь популярным. Шутки сохраняли свою актуальность месяцами.

"Конечно, "КВН" умер. На следующий месяц шутка уже становилась старой. Словно на сцене находятся молодые старички. Сейчас уже невозможно использовать старый юмор. Ведь люди сидят в Интернете. Несколько секунд прошло – и сразу шутка-перешутка", – заявил Гудков в эфире"Просто о сложном" с Софико Шеварнадзе.

Комик также рассказал, что знаменитый ведущий Александр Масляков нередко весьма сильно нервничал, реагируя на номера выступающих команд – часто дело доходило до криков.

"И мне почему-то все хотелось сделать вопреки ему. В какой-то момент он сказал: пусть Саша вообще ко мне не подходит. А на игре думаю: что ж стоять? Взял и подошел. И он был весь пунцовый", – поведал Гудков.

Стендап-комик также рассказал, что современный юмор имеет определенные границы – некоторое время назад в информационном поле образовалась определенная этика, за границы которой не следует переступать. По словам Гудкова, профессиональным юмористам приходится подбирать определенные фразы, чтобы ненароком никого не обидеть.

Не так давно сестра Александра Гудкова рассказала, как комик заставил покраснеть Маслякова прямо во время игры. В один момент артист подпрыгнул так, что у него треснули брюки.