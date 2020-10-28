Расстался с Карпович: Прилучный пытается вернуться к бывшей жене - СМИ

Расстался с Карпович: Прилучный пытается вернуться к бывшей жене - СМИ
Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер из "Мажора" не был готов жениться еще раз

Не успели Павел Прилучный и Мирослава Карпович съехаться, как в паре тут же начались проблемы. Недавно в Сети заговорили о расставании артистов, а теперь эту информацию подтвердили знакомые звезды "Папиных дочек".

По слухам, актеры не смогли ужиться под одной крышей, а Прилучный, который развелся совсем недавно, не был готов к такому быстрому развитию событий. Знакомые Карпович предположили, что поводом могли послужить сплетни о грядущей свадьбе и фотосессия звезды в белом платье:

"Ему казалось, что Мира и ее мать на него давят. Он же только получил развод, а его снова захотели охомутать".

Сама актриса из "Папиных дочек", по словам знакомых, шокирована произошедшим: она тяжело переживает разрыв и даже обратилась к психологу.


А вот исполнитель главной роли в сериале "Мажор" подумывает вернуться к Агате Муцениеце, хотя недавно и выставил их общий дом на продажу.

"Он говорит друзьям, что хочет вернуть жену, но не знает как",

рассказали собеседники "Комсомольской правды". Они также отметили: Муцениеце, вероятно, уже не сможет простить предательства, кроме того, после развода актриса ушла далеко вперед – сейчас звезда много работает.

Напомним, что слухи о разрыве Прилучного и Карпович появились около недели назад. Актеру приписали роман с Верой Панфиловой – дочкой солиста рок-группы "Алиса" Константина Кинчева.

Карина СИРАЗОВА

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