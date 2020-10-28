Адвокат скандальной пары надеется на мирное урегулирование конфликта

Вот уже некоторое время не стихает скандал вокруг имущества покойного актера Алексея Баталова. Сообщается, что артистка Наталья Дрожжина вместе со своим мужем Михаилом Цивиным присвоили себе недвижимость и деньги звезды фильма "Москва слезам не верит". В понедельник супругов задержали. Адвокат обвиняемых Анатолий Кучерена высказался по этому поводу.

Защитник заявил, что Цивин и Дрожжина намерены вернуть все имущество семье Баталова – его жене Гитане Леонтенко и дочери Марии. Под имуществом подразумеваются 1/3 доли в квартире, находящейся на улице Серафимовича, нежилое помещение по тому же адресу, а также квартира по 1-му Самотечному переулку.

В минувшую пятницу Кучерена и его подопечные должны были подписать соглашение о расторжении договора ренты. Но это не удалось сделать из-за ареста имущества.

Адвокат отметил, что все можно было решить мирным путем. Однако Гитана Леонтенко пока не идет на контакт, передает "Московский Комсомолец".

"Цивин и Дрожжина признали ошибку, хотят исправить. Ведь обе семьи общались много лет. А раз так, то можно было бы всю историю вывести из уголовной плоскости", – сказал Кучерена.

Ранее адвокат вдовы Баталова Юлия Антонова сообщила, что похищенные денежные средства покойного актера придется искать по всему миру. Речь идет минимум о 107 тысячах долларов.