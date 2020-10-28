Как неизвестный публике Якубович получил работу в "Поле чудес"

Как неизвестный публике Якубович получил работу в "Поле чудес"
Леонид Якубович. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущий хотел уйти из проекта еще в начале своей карьеры

В октябре капитал-шоу "Поле чудес" исполнилось 30 лет. С начала 1990-х программу ведет Леонид Якубович, однако так было не всегда. Как артисту удалось попасть на Первый канал и задержаться в эфире на столь долгий срок – в материале "Утро.ру".

Автором и первым ведущим "Поля чудес" стал Владислав Листьев. Затем от решил покинуть шоу и быстро стал искать себе замену. Тогда на телеканал и позвали Якубовича. Артисту к тому времени было уже 45 лет – он успел поработать в разных сферах, но вот большого опыта на экране у него не было.

Леонид Якубович познакомился с Константином Эрнстом и Алексеем Мурмулевым еще в 1980-е – тогда он попал в один из сюжетов программы "Взгляд". Позже руководитель Первого канала назвал это предзнаменованием. А вот Листьев встретил будущего ведущего "Поля чудес" на вечеринке, где тот работал конферансье.

До Первого канала Якубович был и токарем, и сценаристом, и ведущим аукционов, и даже таксистом. Кроме того, Леонид Аркадьевич несколько лет играл в КВН и даже писал монологи для Владимира Винокура.

В "Поле чудес" ведущего взяли не сразу. Несмотря на успешную раскачку зала, никто не верил, что он сможет вытянуть несколько выпусков программы. Но к всеобщему удивлению, Якубович очень органично вписался в шоу – вероятно как раз из-за богатого опыта работы на аукционах и над сценариями. Режиссер пилотного выпуска "Поля чудес" Иван Демидов вспоминал:

"Случай с Якубовичем – по-моему, одно из самых ярких телевизионных открытий".

С приходом нового ведущего шоу изменилось: съемки стали проходить по-другому, на первом месте оказались гости, а реклама стала невероятно востребованной. Уже спустя четыре года Якубович получил премию ТЭФИ, однако сам готовился уйти из шоу.

В 1994 году даже вышел "прощальный выпуск" программы, но тем не менее "Поле чудес" продолжило выходить. Тысячный эфир состоялся в 2009 году, и Якубович все еще продолжает вести шоу. В недавнем интервью RTVi он признался, что уходить из проекта уже не планирует.

При этом Якубович не исключает, что на его месте может оказаться кто-то другой. Артист подчеркнул, что относится к этому довольно спокойно.

Карина СИРАЗОВА

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