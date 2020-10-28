55-летняя артистка призналась во вмешательстве во внешность

Украинская певица Таисия Повалий старается сохранить свою красоту – звезда не желает расставаться со своей прекрасной внешностью. Певица, тем не менее, осознает, что уже не молода.

Звездная исполнительница тщательно следит за своим внешним видом – Таисия регулярно ходит на косметологические процедуры, где ей делают специальные уколы. Тем не менее, Повалий старается не злоупотреблять омолаживающими операциями – однажды у певицы уже возник из-за этого неприятный инцидент.

"У меня уже был неудачный опыт, который нанес моему лицу вред. Есть травмированная зона", – призналась звезда.

Таисия добавила, что уже является бабушкой – в свои 55 лет ей "хватает совести", чтобы не выглядеть девочкой, передает "Экспресс-газета".

В жизни у артистки достаточно забот – у ее любимицы, кошки Маруси, отказывают почки. Повалий не исключает, что питомец уже устал бороться за свою жизнь.

"Не отхожу от нее. Но сколько Бог для нее отмерил, столько ей и осталось", - считает исполнительница.

Кстати, не так давно Повалий выложила в своем "Инстаграм" фотографию, которая вызвала бурное обсуждение поклонников. Многие тотчас заявили, что их фаворитка сильно изменилась с возрастом.