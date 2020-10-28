Агутина в тяжелом состоянии госпитализировали

Агутина в тяжелом состоянии госпитализировали
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Медики пытаются стабилизировать его состояние

Николай Агутин – отец известного певца и музыканта попал в больницу. По неподтвержденным данным, у 85-летнего мужчины около двух недель назад обнаружили коронавирус, все это время он жаловался на плохое самочувствие. 

Как пишет телеграм-канал Mash, у пенсионера COVID-19 протекает в тяжелой форме. Указывается, что тест на коронавирус он сдал еще 12 октября – тот оказался положительным. Однако отсутствие вируса показали последующие два теста. 

Состояние Николая Петровича резко ухудшилось накануне. Врачи выявили у него коронавирусную пневмонию и снова взяли тест на анализ. Сейчас медики пытаются стабилизировать его состояние, поскольку уровень кислорода в крови у мужчины продолжает снижаться – по последним данным, он составляет 90%. 

Отец Леонида Агутина состоит в группе риска. 

Официальных комментариев от родных Агутина пока не поступало. 

Ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом известного режиссера. Его состояние серьезно ухудшилось, из-за чего из обычной палаты его перевели в реанимацию. 

Новость дополняется 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Итальянцы взвыли от последствий санкций против России

Антироссийские меры больно ударили по экономике страны

Трамп поддел Россию из-за ядерного оружия

Лидер считает, что американцам завидуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей