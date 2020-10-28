Медики пытаются стабилизировать его состояние

Николай Агутин – отец известного певца и музыканта попал в больницу. По неподтвержденным данным, у 85-летнего мужчины около двух недель назад обнаружили коронавирус, все это время он жаловался на плохое самочувствие.

Как пишет телеграм-канал Mash, у пенсионера COVID-19 протекает в тяжелой форме. Указывается, что тест на коронавирус он сдал еще 12 октября – тот оказался положительным. Однако отсутствие вируса показали последующие два теста.

Состояние Николая Петровича резко ухудшилось накануне. Врачи выявили у него коронавирусную пневмонию и снова взяли тест на анализ. Сейчас медики пытаются стабилизировать его состояние, поскольку уровень кислорода в крови у мужчины продолжает снижаться – по последним данным, он составляет 90%.

Отец Леонида Агутина состоит в группе риска.

Официальных комментариев от родных Агутина пока не поступало.

Ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом известного режиссера. Его состояние серьезно ухудшилось, из-за чего из обычной палаты его перевели в реанимацию.

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