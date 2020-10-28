Тарзан намекнул, что участникам ток-шоу платят за выдуманные истории

Первый канал продолжают обвинять в пиаре на скандалах знаменитостей. Сергей Глушко после истории с изменой в очередной раз заявил: руководство платит актерам за очернение звезд неправдоподобными историями. Об этом муж Наташи Королевой сообщил в соцсетях.

Недавно вышел очередной выпуск "На самом деле", посвященный скандалу в семье Тарзана. В студии появились аж две девушки, которая заявили об интимных отношениях с танцовщиком. При этом обе утверждали, что им от артиста ничего не нужно.

Глушко записал видеообращение, где предложил всем девушкам, не стесняясь, исправлять свое финансовое положение с помощью Первого канала.

"Придете туда, скажете, что вы моя любовница – вам за это заплатят. И этот сериал может быть вечным!"

– высказался артист, добавив, что прежние "пассии" ему уже надоели – хочется развития истории.

Напомним, что Первый канал упрекают во лжи не впервые. В 2019 г. разразился скандал из-за дочери Алсу на "Голосе", который в Сети вспоминают до сих пор.

А вот после истории с изменой Тарзана ток-шоу на федеральных каналах и вовсе предложили закрыть.