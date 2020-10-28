На теле Овсиенко обнаружили множественные синяки

На теле Овсиенко обнаружили множественные синяки
Татьяна Овсиенко. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Близки артистки давно были в курсе проблем артистки

По Интернету давно ходят слухи, что гражданский муж Татьяны Овсиенко Александр Меркулов поднимает руку на певицу. На это указывают многочисленные синяки на теле исполнительницы хита "Школьная пора". Недавно в программе "Новые русские сенсации" артистка объяснила природу появления гематом.

Овсиенко опровергла все домыслы о домашнем насилии. По словам певицы, виной всему – особенность ее организма. Дело в том, что от любого неосторожного прикосновения на коже звезды появляются синяки. Родные и друзья артистки знают об этом и ведут себя с ней крайне осторожно, а вот некоторые поклонники оставляют следы на теле своего кумира.

"Допустим, меня может кто-то из зрителей схватить за руку. У меня может остаться маленький синячок", – рассказала Татьяна.

Говоря о гематомах на ногах, певица отметила, что они появляются из-за ее привычки прыгать со сцены, а также просто активно двигаться.

"Ну, а другие синяки – я не понимаю, откуда они могут быть", - заявила Овсиенко.

Татьяна призналась, что из-за неприятной особенности ей даже пришлось учить мужа правильно ее обнимать. Артистка "наложила табу" на прикосновения к шее и лицу.

Ранее стало известно о том, что Овсиенко потеряла близкого человека. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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