Было слишком поздно: Машная из "Гардемаринов" рассказала о последних днях матери

Было слишком поздно: Машная из "Гардемаринов" рассказала о последних днях матери
Ольга Машная. Кадр из "Шифр-2" (2020)
Родительница кинозвезды скончалась после борьбы с онкологией

Ольга Машная, известная по роли Софьи Зотовой в фильме "Гардемарины, вперед!", начала свою актерскую карьеру рано – в 12 лет. С тех пор юная артистка постоянно снималась в кино, а спустя три года и вовсе переехала к ассистенту режиссера Эмилии Бельской. Советская звезда редко виделась с родителями и теперь жалеет, что не успела попрощаться с мамой перед смертью.

Отношения актрисы с отцом и матерью не были простыми, поэтому ее переезду в подростковом возрасте никто не сопротивлялся. Когда Машной было около 20 лет, ее мама заболела раком и, умирая, очень хотела поговорить с наследницей. Ольга Владимировна об этом не знала и приехала к родительнице слишком поздно – ее уже не было в живых.

Приблизительно в тот же период актриса познакомилась со своим первым мужем Валерием Приемыховым – они вместе снимались в фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный". Детей у звезд не было: режиссер, который был старше на 11 лет, этого не хотел, а Машная была готова ради избранника на все.

"Я была ведомой. Если бы он сказал, взявшись за руки: "Прыгай!" – я бы прыгнула",

поделилась актриса в эфире программы "Судьба человека". Несмотря на это, Машная все же ждала ребенка, но, к несчастью, у кинозвезды случился выкидыш. Спустя несколько лет заслуженная артистка вышла замуж во второй раз и в 1992 г. родила долгожданного сына Дмитрия.

Сейчас в Крыму проходят съемки новой части "Гардемаринов", где Машная снова появится в роли Софьи.

Карина СИРАЗОВА

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