Пугачева сделала роскошный подарок маленькому внуку

Пугачева сделала роскошный подарок маленькому внуку
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонна купила мальчику квартиру в новостройке

Алла Пугачева не оставляет родственников в трудной ситуации. Несколько лет назад певица взяла опеку над Евгением – внуком ее покойного брата. Сегодня стало известно, что Примадонна подарила внучатому племяннику квартиру в московской новостройке.

Артистка считает маленького Женю своим приемным сыном, поэтому заранее решила позаботиться о будущем мальчика. Ремонтом в роскошных апартаментах в Строгино также будет заниматься Пугачева, рассказали журналистам источники.

Напомним, что взять на себя заботу о внучатом племяннике певице пришлось из-за трудностей с родителями Евгения. Его отец Владислав стал инвалидом, а мать впала в кому – всему виной стали наркотики. Тем временем мальчик жил в семье водителя звезды и даже стал называть его папой. Сейчас внук Пугачевой уже учится во втором классе.

Недавно Владислав, племянник звезды, взялся за ум и женился на девушке по имени Гузель. Пугачева даже отписала родственнику квартиру на северо-западе Москвы по случаю рождения дочери, передает "Комсомольская правда".

Кстати, девочку назвали Аллой – в честь знаменитой бабушки. Недавно в Сети появились первые снимки малышки.

Карина СИРАЗОВА

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