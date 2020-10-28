Агутин прокомментировал свою тяжелую болезнь

Музыкант старается не унывать

Николая Агутина выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с коронавирусом. Отец знаменитого певца пробыл там неделю.

Сейчас Николай Петрович находится дома. Ему еще две недели предстоит провести на карантине, передает "Пятый канал".

"Я здоров и счастлив", – заявил бывший участник вокально-инструментального ансамбля "Голубые гитары".

Сообщается, что COVID-19 у Агутина-старшего протекал в тяжелой форме. Врачи выявили у музыканта коронавирусную пневмонию, а также снижение уровня кислорода в крови.

Анастасия ГОРЮНОВА

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