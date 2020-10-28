Аферисты вошли в доверие к пенсионерке и похитили у нее все сбережения

Известная певица сопрано, заслуженная артистка РСФСР Нина Шильникова стала жертвой мошеннических действий, в результате которых лишилась более 3 млн рублей.

Как отмечает источник, с женщиной связался один из неизвестных, представившись курьером, с предложением обменять сбережения на деньги нового образца. В результате у артистки украли 3,33 млн рублей.

Как отметили в правоохранительных органах, злоумышленник попал на камеры наблюдения. В настоящее время полиция занимается установлением личности преступника.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, передает агентство "Москва".

Ранее сообщалось о том, что известного российского футболиста Федора Смолова ограбили в центре Барселоны. Неизвестные сняли со спортсмена часы стоимостью 300 тыс. евро и скрылись.