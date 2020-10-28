Артистка появилась на снимке со своей коллегой

На своей Инстаграм-странице Дарья Повереннова опубликовала снимок со звездой кинокартины "Москва слезам не верит" Верой Алентовой. Пользователи Сети пришли в ужас от того, что с собой сделала актриса.

На снимке Повереннова позирует рядом с Алентовой. Вера Валентиновна накрасила губы яркой помадой, дополнив образ жемчужными серьгами и бусами.

"Всё так же бодра и полна энергии! И это тааак круто! И вызывает огромное уважение!", – написала Дарья в адрес артистки.

Поклонников шокировала внешность Алентовой. Некоторые даже не узнали ее, пока не прочитали текст Поверенновой.

"На себя не похожа, ох уж эти операции", "Неузнаваемая Алентова стала.... Жаль.... Надо стареть достойно...", "Это ужас", "Алентова своей неудачной пластикой себя изуродовала до неузнаваемости!", – отметили пользователи "Инстаграм".

В комментариях Повереннова заступилась за советскую актрису. Дарья призвала подписчиков вести себя достойно и не нападать на артистку, ведь она сама захотела прибегнуть к помощи пластических хирургов.

Ранее пластический хирург Александр Вдовин высказался по поводу переделанной внешности Алентовой. Он отметил, что звезда "Ширли-мырли" неудачно омолодилась.