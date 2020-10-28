Звездный отец пошутил над наследниками

Максим Галкин часто делится с поклонниками фотографиями своих детей, двойняшек Лизы и Гарри. На свежем снимке юморист запечатлел наследников за пару минут до выезда в школу.

Судя по фотографии, дети находятся "в полной боевой готовности" – на них надета верхняя одежда, а в руках можно увидеть портфели и мешки для сменной обуви. Однако на лицах обычно жизнерадостных двойняшек читаются грусть и нежелание отправляться на учебу.

"В школу, как на праздник", – поиронизировал Галкин.

Пользователи Сети присоединились к Максиму, начав писать шутливые комментарии. Многим была знакома подобная ситуация, когда нагруженных вещами и сонных детей приходилось чуть ли не силой спроваживать в школу.

"Такой вид, как будто выгоняют из дому", "Какое счастье на лицах", "На выход с вещами!", "Дети в полном восторге", "Без энтузиазма", – отметили подписчики артиста.

Напомним, в этом году Лиза и Гарри пошли в первый класс. Несмотря на то, что дети учатся в шикарных условиях – в Первой московской гимназии с бассейном, шахматным клубом, теннисным кортом и другими опциями, ребята явно устали грызть гранит науки.

Кстати, недавно поклонники сравнили внешность Лизы и Примадонны и пришли к выводу, что они не похожи.