"Идеальная": Летучая прошлась по пустыне в бикини

"Идеальная": Летучая прошлась по пустыне в бикини
Елена Летучая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая поразила фанатов своей фигурой

Елена Летучая часто радует своих поклонников яркими снимками в личном микроблоге. Этот раз также не стал исключением. Телеведущая опубликовала атмосферные фотографии, сделанные в пустыне.

На снимках Елена позирует в черном бикини среди песков, демонстрируя замечательную фигуру. Телезвезда обвязала голову легким платком в тон, а также надела солнечные очки, защищаясь от палящих лучей солнца. Завершают образ грубые черные сапоги на шнурках.

"Если в тебе очень много любви, ты вообще непобедимый!", - написала Летучая в "Инстаграм".

Поклонники бывшей ведущей проекта "Ревизорро" пришли в восторг от форм 41-летней Елены.

"Шикарное тело!", "Боже, как вы прекрасны", "Фигура – мечта", "Идеальная", "Современная Шамаханская царица", – завалили телеведущую комплиментами пользователи Сети.

Напомним, Елена Летучая состоит в браке с предпринимателем и адвокатом Юрием Анашенковым. Свадьба состоялась в августе 2016-го года – после полутора лет отношений. Как известно, общих детей у пары нет.

Ранее появилась информация о том, что Елена Летучая прокомментировала слухи о ее ссоре с Ксенией Собчак. Телезвезда рассказала, что между ними нет никакой вражды. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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