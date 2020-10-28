На "Судьбе человека" возник риск вспышки смертельной инфекции

Коронавирус добрался до студии Бориса Корчевникова. Один из гостей программы "Судьба человека" оказался зараженным, из-за чего теперь все шоу могут закрыть. Свое возмущение выразил Сергей Жигунов.

Участницей недавнего эфира стала бывшая жена "Гардемарина" Вера Новикова. Актриса пришла не одна, а вместе с пожилой мамой и подругой. Артист отметил: несмотря на то, что за съемки гостям платят, "бывшую тещу можно было бы и пожалеть".

"У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтвержденный коронавирус. Вся съемочная группа в контакте",

– написал бывший Анастасии Заворотнюк в "Инстаграм", отметив на фотографии Ольгу Шарий. Скорее всего, именно о ее болезни и говорил актер.

Жигунов также напомнил Корчевникову, что антитела, которые вырабатываются после победы над инфекцией, пропадают через полгода. Артист из "Моей прекрасной няни" поинтересовался, неужели коллега хочет стать первым в мире ведущим, заразившимся повторно.

В беседе с Корчевниковым Новикова откровенно рассказала об изменах Жигунова. Кстати, недавно супруги развелись во второй раз: роман с Викторией Ворожбит актриса мужу простить не смогла.