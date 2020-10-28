"Я люблю свой дом": Светличная отказывается уезжать из квартиры после покушения

"Я люблю свой дом": Светличная отказывается уезжать из квартиры после покушения
Светлана Светличная. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса надеется на помощь полиции

Недавно общественность шокировала новость о том, что на Светлану Светличную совершено покушение. Якобы к этому причастны родственники артистки, желающие поскорее избавиться от нее и получить квартиру. Модель Алена Кравец предложила актрисе переехать к ней, но звезда кинокартины "Бриллиантовая рука" отказалась.

Светлана Афанасьевна осталась крайне признательна Алене за желание помочь. Однако она заявила, что не желает покидать собственную квартиру.

"Я сейчас стараюсь, чтобы меня защищала полиция. А дом я свой люблю и я не могу в таком возрасте менять постель", – объяснила Светличная.

80-летняя артистка призналась, что отношения с родственниками значительно ухудшились. Теперь против актрисы ополчился и ее родной брат. Когда Светлана Афанасьевна рассказала мужчине о своих подозрениях в адрес сына, внучки и невесты, он не поверил ее словам, передает "Пятый канал". 

Напомним, по словам Светличной, к ней недавно заявилась внучка Мария. Бабушку она пришла навестить не одна – с ней были какие-то незнакомые люди. После их ухода артистка нашла в квартире шарики со смертельно опасной ртутью. Сразу после этого самочувствие звезды ухудшилось. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Новичка там в квартире не обнаружили? Постели менялись по молодости,пока Ивашов батрачил на стройке. Не позорилась бы на старости лет,что ли!
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