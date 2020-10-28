Стало известно о последней просьбе Скобцевой

Стало известно о последней просьбе Скобцевой
Ирина Скобцева. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Покойная артистка собиралась увековечить память героев войны

Актриса Инна Выходцева, близкая подруга покойной Ирины Скобцевой, рассказала о просьбе ушедшей из жизни звезды. По словам артистки, последним желанием знаменитости была встреча с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Выходцева объяснила, что Скобцева мечтала о встрече с министром еще задолго до своей болезни. Напротив здания Министерства обороны стоит памятник героям кинокартины "Они сражались за Родину". При жизни Ирина хотела, чтобы на обратной стороне монумента скульпторы сделали гравировку имен героев-кинематографистов, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

"В конце списка она хотела поставить свечу, которая горела бы подобно Вечному огню", – поведала Выходцева.

Инна добавила, что намерения Скобцевой перед смертью были самыми благими: актриса хотела совершить долг памяти перед давно ушедшими героями.

"Я считаю, что это желание необходимо выполнить", – добавила Выходцева в интервью "Собеседнику".

Напомним, вдова режиссера Сергея Бондарчука скончалась 20 октября в 93-летнем возрасте. Похороны артистки прошли 22 октября на Новодевичьем кладбище в Москве.

Егор МАЛКОВ

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