Униженная жена Козловского показала фото с роскошным букетом

Униженная жена Козловского показала фото с роскошным букетом
Данила Козловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса принимает поздравления с днем рождения

Вчера Ольге Зуевой исполнилось 33 года, однако праздник она встретила без мужа – сейчас Данила Козловский находится по другую сторону океана. Кроме того, уже несколько недель ходят слухи о разводе звезд. Тем не менее, без поздравлений актриса не осталась: ее поздравили роскошным букетом цветов.

В Инстаграм-историях Зуева опубликовала фотографию из машины. Кинозвезда держала в руках охапку из лилий, роз и гортензий в розово-зеленых тонах. Артистка поблагодарила за поздравления, однако не стала уточнять, кто ей подарил такой красивый букет.

После рождения дочки Козловский практически сразу улетел в Россию, Зуева же осталась в США. Режиссер занимается съемками фильма "Карамора", в то время как супруга воспитывает малышку.

Месяц назад стали ходить слухи, что актер закрутил роман с Оксаной Акиньшиной – их вместе видели на отдыхе. А недавно знакомый Козловского рассказал, что он решил развестись с Зуевой.

Сами супруги эту информацию пока никак не прокомментировали.

Карина СИРАЗОВА

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