Страдающий от болезни Деревянко оставил семью

Актеру пришлось вернуться в Москву

Павел Деревянко сообщил своим поклонникам о том, что он заболел COVID-19. Теперь актер две недели проведет без жены и детей.

Ранее Деревянко вместе с семьей отдыхал в Турции. Когда самочувствие артиста резко ухудшилось, он принял решение возвратиться в Москву, чтобы не подвергать опасности близких. Кроме того, Павел не хотел проводить изоляцию в чужой стране.

По прилете Павел сразу же отправился сдавать тест. Результат оказался положительным, передает "Вокруг ТВ".

Напомним, Павел Деревянко проживает вместе с гражданской супругой Дарьей Мясищевой. Пара растит двоих дочерей – 10-летнюю Варвару и 6-летнюю Александру. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

СМИ: Запад готовит провокацию с "жертвами" российской вакцины

Вашингтон не допустит лидерства РФ на мировой арене

Россия станет диктовать условия на мировом газовом рынке – СМИ

Благодаря целому комплексу благоприятных факторов у конкурентов нет шансов победить Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей