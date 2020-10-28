Актеру пришлось вернуться в Москву

Павел Деревянко сообщил своим поклонникам о том, что он заболел COVID-19. Теперь актер две недели проведет без жены и детей.

Ранее Деревянко вместе с семьей отдыхал в Турции. Когда самочувствие артиста резко ухудшилось, он принял решение возвратиться в Москву, чтобы не подвергать опасности близких. Кроме того, Павел не хотел проводить изоляцию в чужой стране.

По прилете Павел сразу же отправился сдавать тест. Результат оказался положительным, передает "Вокруг ТВ".

Напомним, Павел Деревянко проживает вместе с гражданской супругой Дарьей Мясищевой. Пара растит двоих дочерей – 10-летнюю Варвару и 6-летнюю Александру.