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Павел Деревянко сообщил своим поклонникам о том, что он заболел COVID-19. Теперь актер две недели проведет без жены и детей.
Ранее Деревянко вместе с семьей отдыхал в Турции. Когда самочувствие артиста резко ухудшилось, он принял решение возвратиться в Москву, чтобы не подвергать опасности близких. Кроме того, Павел не хотел проводить изоляцию в чужой стране.
По прилете Павел сразу же отправился сдавать тест. Результат оказался положительным, передает "Вокруг ТВ".
Напомним, Павел Деревянко проживает вместе с гражданской супругой Дарьей Мясищевой. Пара растит двоих дочерей – 10-летнюю Варвару и 6-летнюю Александру.
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