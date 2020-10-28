Знаменитая дикторша призналась, что время ее так и не излечило

Советская и российская телеведущая Татьяна Судеец, полюбившаяся миллионам советских детей из-за передачи "Спокойной ночи, малыши" поведала о своем горе, от которого не сможет оправиться уже никогда: однажды она потеряла родного сына.

Знаменитость призналась, что с головой ушла работать в телевидение – пришлось даже пожертвовать личной жизнью. Не успела она оглянуться, как повзрослел сын Андрей. Ему было 24 года, когда он не вернулся домой. Женщина запаниковала, но было уже поздно.

Тело молодого человека было обнаружено лишь спустя месяц – Андрей был жестоко убит грабителями. А телевидение в какой-то степени спасло женщину – она не могла подвести своих коллег и перестать выходить на работу.

Татьяна признается: время вовсе не смогло излечить ее душу.

"Слезы все льются и льются", – призналась ведущая.

Судец рассталась и с отцом погибшего сына. Ушла и от второго мужа, в браке с которым у нее родилась дочка, передает "Телепрограмма".

Ведущая призналась, что нет ничего хуже потери родного ребенка – родители, добавила она, не должны переживать своих детей.

Ранее актер Андрей Мартынов признался, что тяжело переживает разлуку с родным сыном, которого не видел десятки лет.