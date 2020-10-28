При первой встрече поведение Яниса вызвало у Анны возмущение

В сентябре этого года Анна Седокова в третий раз вышла замуж. Избранником звезды стал латвийский баскетболист Янис Тимма. Сегодня влюбленные рассказали, как зарождались их чувства.

Место знакомства будущих супругов оказалось достаточно банальным. Судьба свела Анну и Яниса в баре. Впрочем, как отмечает Седокова, это был "непростой" бар. Заведение принадлежало самой певице. Вскоре бар пришлось закрыть, однако бывшая солистка группы ВИА ГРА уверена, что главную миссию в ее жизни он выполнил – именно там звезда обрела любимого мужчину.

По словам спортсмена, он даже не знал, в какое заведение отправляется. В бар Седоковой его пригласил приятель. Янис хотел отдохнуть в уютном заведении, где можно было бы скрыться от лишних глаз. Друзья предложили баскетболисту отправиться на закрытое мероприятие – им оказалось празднование открытия бара певицы.

Анна вспоминает, что тогда пришла в одиночестве, хотя "перемигивались с кем-то". Свести знакомство двух знаменитостей заставил курьезный случай. Одна из сотрудниц подарила баскетболисту свитшот марки Седоковой.

Однако на вечеринку Янис пришел в окружении девушек и уже имел планы на вечер. После кафе он планировал продолжить веселье в ночных заведениях и брать с собой подарок не собирался. Баскетболист решил оставить свитшот в заведении и заявил, что заберет его в другой раз. Такое поведение гостя возмутило Анну, и она направилась к высокому молодому человеку с намерением выяснить, кто он такой, и почему позволяет себе подобные выходки.

В итоге молодые люди договорились, что свитшот баскетболисту передадут на следующий день. Анна записала контакты Яниса в "Инстаграм", а потом случайно сама на него подписалась. Спустя некоторое время на глаза артистке стали попадаться фотографии молодого человека в том самом свитшоте. А еще Янис выкладывал видео, на которых исполняет песни Анны. Такое уважение к творчеству и плодам труда артистки обратило на себя ее внимание.

Между молодыми людьми завязалось общение, которое с течение времени переросло в бурный роман, завершившийся пышной свадьбой.

Своей историей знаменитости поделились с журналом "Антенна-Телесемь". Текст статьи опубликовало издание Wday.ru.

