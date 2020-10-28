Девушка показала свою естественную красоту

Дочь Ларисы Гузеевой потрясла интернет-пользователей свежим кадром. Ольга Бухарова показала на фото небритые подмышки, чем спровоцировала споры в Сети.

Девушка опубликовала снимок в инстаграм-историях. На нем она позирует в белой майке и джинсах с поднятой вверх рукой. На кадр обратили внимание авторы телеграм-канала "НеМалахов", под их постом развернулась бурная дискуссия среди интернет-пользователей.

Некоторые россияне не увидели в таком смелом фото Ольги ничего особенного. Они отметили, что волосы на теле – это естественно, а у Ольги просто подростковый максимализм. Однако большинство комментаторов были шокированы этим кадром.

"Ужас", "До фриков мамкиного шоу пока не дотягивает", "Надо еще волосы в голубой или розовый и пирсинг в нос, как у быка, это ж так оригинально!", "Недоумок девушка, как и маман", "Больше нечего показать, видимо. Печально, когда у человека предметом гордости становятся небритые подмышки", "Надеюсь, ей когда-нибудь будет стыдно за эти фотографии", – прокомментировали выходку дочери Гузевой интернет-пользователи.

Ранее Лариса Гузеева пожаловалась на хамский поступок наследницы.