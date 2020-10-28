Теперь фармацевт: как Пуговка из "Папиных дочек" отказалась от карьеры актрисы

Теперь фармацевт: как Пуговка из "Папиных дочек" отказалась от карьеры актрисы
Екатерина Старшова. Фото ИТАР-ТАСС/ Виталий Безруких
Сегодня артистке исполнилось 19 лет

Любимица миллионов, малышка Пуговка из телесериала "Папины дочки" стала совсем взрослой. Екатерина Старшова отпраздновала очередной день рождения, и в честь этого знаменательного события решила поговорить с подписчиками о личном. Оказалось, что артистка кардинально сменила профессию и уже обзавелась молодым человеком.

На долгое время завладевший вниманием российского зрителя сериал про психотерапевта Сергея Васнецова и его дочек, казалось бы, открыл главным героиням ситкома двери в отечественный кинематограф.

Однако не все решили связывать свою жизнь с телеэкраном. Так, Екатерина, например, отказалась от идеи поступать в театральный и учится в МГУ. В престижном вузе актриса изучает профессию фармацевта. При этом, отвечая на вопросы подписчиков в, студентка призналась, что поступление в университет далось ей нелегко, но она сумела преодолеть все преграды.

Диалог с поклонниками также приоткрыл завесу тайны над сердечными делами Пуговки. На вопрос, есть ли у нее молодой человек, Старшова ответила утвердительно, однако не стала вдаваться в подробности. Примечательно, что на ее странице в "Инстаграм" нет общих фотографий с возлюбленным. Знаменитость решила не афишировать свою личную жизнь и пока скрывает от фанатов имя избранника.


Пользователям Сети также стало интересно, считает ли Екатерина себя знаменитостью. Старшова призналась, что не ощущает себя популярной и относит свою персону к обычным девушкам.   

Артистка рассказала и о взаимоотношениях с бывшими коллегами по съемочной площадке. Оказалось, жизнь развела звездных сестричек, и сейчас Екатерина ни с кем не общается. Старшова также развеяла слухи по поводу съемок продолжения сериала. По словам Пуговки, таких планов у продюсеров нет.

Ольга ФЕДОРОВА

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