Певице нелегко далось решение возобновить музыкальную карьеру

Знаменитая "Черненькая" из девичьего дуэта "Тату" в какой-то момент совсем пропала из поля зрения поклонников. В 2012 г. у Юлии Волковой обнаружили серьезное заболевание, и все свое внимание артистке пришлось посвятить восстановлению здоровья. Однако сегодня стало известно, что 35-летняя звезда достаточно окрепла и готова вернуться на сцену.

Приятными известиями с журналистами поделился близкий друг Юлии. Мужчина рассказал, что исполнительница хита "Мне нужна она" согласилась принять участие в музыкальном проекте. По словам инсайдера, шоу будет посвящено знаменитостям, которые давно пропали с радаров.

Волкова будет самой молодой участницей, и первое время певице казалось, что ей будет сложно потянуть такой серьезный проект. Тем более, что звезде придется много петь и выступать, чтобы завоевать расположение жюри.

Друг Волковой пояснил, что после рака щитовидной железы и нескольких операций певица пока не готова нагружать связки на 100%, однако она достаточно окрепла для того, чтобы занять достойное место среди участников шоу.

"Да и по сцене она соскучилась. Сказала: "Все, я готова вернуться", - передает слова Юлии ее приятель.

К слову, в беседе с "Комсомольской правдой" инсайдер выразил уверенность, что одним проектом Волкова не ограничится, так что скоро слушателей ждут новые хиты.

Кстати, недавно экс-солистка группы "Тату" выложила видео с повзрослевшей дочкой. По мнению многих, звезда 2000-х выглядит почти как ровесница девушки.

