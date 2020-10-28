Артист заступился за "Клуб веселых и находчивых"

Популярный телеведущий Валдис Пельш вступил в полемику с комиком Александром Гудковым. Недавно тот высказал мнение, что КВН не успевает следить за мировыми трендами, и этот жанр юмористической программы себя изжил. Валдис в корне не согласен с таким утверждением.

По мнению Пельша, который является постоянным членом жюри Высшей лиги КВН, утверждать, что эта телепрограмма больше неактуальна – "немножечко странно".

Его настолько удивили слова Гудкова о "смерти" КВН, что ведущий выразил сомнение в их правильной трактовке и даже решил лично прослушать интервью комика. В любом случае, Валдис уверен, что интерес зрителя к этому телешоу не угас.

В своем изречении Александр заметил, что шутки "веселых и находчивых" выходят на экраны с большим опозданием и за это время теряют актуальность. В эфире радиостанции "Говорит Москва", Валдис напомнил, что Александр сам выступал в КВН и хорошо знает, как там все устроено, поэтому слышать от него такие заявления достаточно странно.

В целом Пельш уверен, что обсуждение актуальности КВН – это "совершенно не имеющая смысла дискуссия", так как программа продолжает пользоваться популярностью.

Кстати, помимо того, что "КВН умер", Гудков заявил о несдержанности ведущего передачи Александра Маслякова. По словам комика, тот нередко весьма сильно нервничал, реагируя на номера выступающих команд.