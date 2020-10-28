Пельш резко ответил известному юмористу из-за странного заявления о КВН

Пельш резко ответил известному юмористу из-за странного заявления о КВН
Валдис Пельш. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист заступился за "Клуб веселых и находчивых"

Популярный телеведущий Валдис Пельш вступил в полемику с комиком Александром Гудковым. Недавно тот высказал мнение, что КВН не успевает следить за мировыми трендами, и этот жанр юмористической программы себя изжил. Валдис в корне не согласен с таким утверждением.

По мнению Пельша, который является постоянным членом жюри Высшей лиги КВН, утверждать, что эта телепрограмма больше неактуальна – "немножечко странно".

Его настолько удивили слова Гудкова о "смерти" КВН, что ведущий выразил сомнение в их правильной трактовке и даже решил лично прослушать интервью комика. В любом случае, Валдис уверен, что интерес зрителя к этому телешоу не угас.

В своем изречении Александр заметил, что шутки "веселых и находчивых" выходят на экраны с большим опозданием и за это время теряют актуальность. В эфире радиостанции "Говорит Москва", Валдис напомнил, что Александр сам выступал в КВН и хорошо знает, как там все устроено, поэтому слышать от него такие заявления достаточно странно.

В целом Пельш уверен, что обсуждение актуальности КВН – это "совершенно не имеющая смысла дискуссия", так как программа продолжает пользоваться популярностью.


Кстати, помимо того, что "КВН умер", Гудков заявил о несдержанности ведущего передачи Александра Маслякова. По словам комика, тот нередко весьма сильно нервничал, реагируя на номера выступающих команд.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

В Москве продлили карантинные меры

Ограничения будут действовать еще месяц

Варшава испугалась более тесного военного сближения Москвы и Минска

В Польше прогнозируют, что после маневров в 2021 году ВС РФ останутся на территории РБ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей