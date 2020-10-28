У артистки нашлись дела поважнее, чем налаживание отношений с бывшим мужем

В истории с возлюбленными Павла Прилучного новый поворот. В прессе пишут, что артист, оставивший недавно Агату Муцениеце воспитывать двоих детей в одиночестве, одумался и хочет вернуться. Впрочем, сегодня выяснилось, что перспектива воссоединения не сильно вдохновляет экс-супругу Прилучного.

Более того, со слов менеджера Агаты, знаменитость даже не следит за публикациями в СМИ, повествующими о развитии событий в жизни Павла. Муцениеце оказалась не в курсе, что тот решил к ней вернуться. Лично Павел об этом не заявлял и вообще не "докладывает" бывшей супруге о своих желаниях, рассказал помощник звезды.

"Агата настолько сейчас занята, ей некогда заниматься этими вопросами, возвратом", – отрезал менеджер Муцениеце.

В беседе с корреспондентом издания "Супер" приближенный Агаты также добавил, что его работодательнице ничего неизвестно о любовных перипетиях в отношениях Павла и "девушки, известной по одному сериалу".

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что у Павла Прилучного и Мирославы Карпович, которым приписывают бурный роман, кризис в отношениях. По слухам, актеры не смогли ужиться под одной крышей, и Павел решил покончить с этой интрижкой. Теперь наломавший дров артист пытается придумать, как вернуть жену, уверяют его приятели.