Умер известный артист

Причиной смерти стал несчастный случай

Сегодня стало известно о трагическом событии в сфере искусства. Из жизни ушел популярный в Карелии и за ее пределами музыкант Дмитрий Демин.

Он также активно занимался педагогической деятельностью. Музыкант был участником фольклорного театра "Карельская горница", а также популярных фолк-групп.

Как стало известно изданию "Петрозаводск говорит", смерть настигла музыканта во время обычной прогулки с домашним любимцем. Внезапно Демин споткнулся и при падении сильно ударился головой. Это несчастье могло стать причиной скоропостижной кончины артиста.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

В Москве продлили карантинные меры

Ограничения будут действовать еще месяц

Варшава испугалась более тесного военного сближения Москвы и Минска

В Польше прогнозируют, что после маневров в 2021 году ВС РФ останутся на территории РБ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей