Причиной смерти стал несчастный случай

Сегодня стало известно о трагическом событии в сфере искусства. Из жизни ушел популярный в Карелии и за ее пределами музыкант Дмитрий Демин.

Он также активно занимался педагогической деятельностью. Музыкант был участником фольклорного театра "Карельская горница", а также популярных фолк-групп.

Как стало известно изданию "Петрозаводск говорит", смерть настигла музыканта во время обычной прогулки с домашним любимцем. Внезапно Демин споткнулся и при падении сильно ударился головой. Это несчастье могло стать причиной скоропостижной кончины артиста.