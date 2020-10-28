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Сегодня стало известно о трагическом событии в сфере искусства. Из жизни ушел популярный в Карелии и за ее пределами музыкант Дмитрий Демин.
Он также активно занимался педагогической деятельностью. Музыкант был участником фольклорного театра "Карельская горница", а также популярных фолк-групп.
Как стало известно изданию "Петрозаводск говорит", смерть настигла музыканта во время обычной прогулки с домашним любимцем. Внезапно Демин споткнулся и при падении сильно ударился головой. Это несчастье могло стать причиной скоропостижной кончины артиста.
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