Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
Накануне в звездной тусовке заговорили о вспышке коронавируса в студии программы Бориса Корчевникова. Грозит ли шоу закрытие и заболели ли члены съемочной группы, рассказал представитель ведущего.
Шуму наделал выпуск в Верой Новиковой: по словам ее бывшего Сергея Жигунова, один из гостей был инфицирован. Однако представитель Корчевникова заверил, что эфир был записан месяц назад – с тех пор никто не заразился COVID-19.
"Все хорошо, все работают",
– сказал он в комментарии РИА ФАН, добавив, что съемочный процесс за это время ни разу не останавливался. Проблем со здоровьем тоже ни у кого не было.
Напомним, что Вера Новикова откровенно рассказала о жизни с Сергеем Жигуновым, в том числе – и об изменах актера. Как отметил "Пятый канал", интервью могло испортить настроение "гардемарину".
Тогда Жигунов опубликовал пост, в котором наехал на Корчевникова, рассказав, что подруга Новиковой болеет коронавирусом и ставит под удар его бывшую тещу – мать актрисы.
Гаагский суд намеренно заводят в тупик
Республиканская элита полагает, что РФ живет в девяностых годах прошлого века