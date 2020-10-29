Вопрос о закрытии шоу Корчевникова решен

Вопрос о закрытии шоу Корчевникова решен
Борис Корчевников. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Представитель ведущего рассказал о самочувствии сотрудников "Судьбы человека"

Накануне в звездной тусовке заговорили о вспышке коронавируса в студии программы Бориса Корчевникова. Грозит ли шоу закрытие и заболели ли члены съемочной группы, рассказал представитель ведущего.

Шуму наделал выпуск в Верой Новиковой: по словам ее бывшего Сергея Жигунова, один из гостей был инфицирован. Однако представитель Корчевникова заверил, что эфир был записан месяц назад – с тех пор никто не заразился COVID-19.

"Все хорошо, все работают",

сказал он в комментарии РИА ФАН, добавив, что съемочный процесс за это время ни разу не останавливался. Проблем со здоровьем тоже ни у кого не было.

Напомним, что Вера Новикова откровенно рассказала о жизни с Сергеем Жигуновым, в том числе – и об изменах актера. Как отметил "Пятый канал", интервью могло испортить настроение "гардемарину".

Тогда Жигунов опубликовал пост, в котором наехал на Корчевникова, рассказав, что подруга Новиковой болеет коронавирусом и ставит под удар его бывшую тещу – мать актрисы.

Карина СИРАЗОВА

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