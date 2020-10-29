Якобы в этом кроется причина того, почему супруга актера обвиняет Цивина и Дрожжину

Скандал вокруг имущества покойного Алексея Баталова набирает обороты. Ранее супруга актера Гитана Леонтенко заявила, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин присвоили себе недвижимость и деньги супруга. Якобы пара заставила ее подписать соответствующие документы. Ведущий Дмитрий Березин поделился своими предположениями.

Березин считает, что 85-летняя вдова Баталова может страдать от деменции.

"Мои родители, к примеру, были в деменции, я через все это прошел. Они отрицали все, что бы они ни делали. Здесь тоже появляются вопросы…", – отметил тележурналист.

Дмитрий отказывается верить в причастность Цивина и Дрожжиной к мошенничеству. Он заявил, что звездная пара часто помогала артистам, которые терпели бедственное положение.

По словам Березина, однажды Цивин чуть не подрался с кем-то во время обсуждения проблемы Баталова – тогда сосед хотел забрать часть участка звезды кинокартины "Москва слезам не верит", передает "Собеседник".

Ведущий возложил надежды на Следственный комитет. Ведь только таким образом можно прояснить сложившуюся ситуацию.

"Взять и обвинить бездоказательно можно каждого из нас, нельзя этого делать раньше времени", – высказал он свою позицию.

Стало известно о том, что адвокат Цивина и Дрожжиной Анатолий Кучерена высказался о намерении супругов вернуть жене и дочери Баталова все имущество. Защитник настаивает на мирном урегулировании конфликта.