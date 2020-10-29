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Алексей Навальный стремится прийти к власти и после инцидента с отравлением планирует вернуться в Россию. Владимир Познер рассказал, что думает по поводу президентства оппозиционера, а также поделился деталями небольшого разговора с ним.
Телеведущий заявил: ему бы не хотелось, чтобы Навальный стал российским лидером. Кроме того, Познер даже не считает его политиком, ведь активист только критикует действующую власть, а собственных предложений у него нет. Журналист добавил: он не видит платформы, необходимой каждому политику.
Также Владимир Владимирович припомнил странный, по его словам, разговор с оппозиционером в эфире "Дождя". Тогда ведущий поделился с Навальным, что тот принадлежит категории людей, считающих себя мессиями.
"Вы знаете, как мы должны жить. А я не хочу жить так, как – вы думаете – я должен жить",
– заявил Познер оппозиционеру. На что Навальный ответил:
"Почему же, вам понравится".
Своим мнением журналист поделился в интервью, опубликованном на его сайте.
А накануне Познер раскритиковал коллегу с Первого канала после высказываний о коронавирусе.
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