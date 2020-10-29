Понаровская подала в суд на ПФР из-за маленькой пенсии

Понаровская подала в суд на ПФР из-за маленькой пенсии
Ирина Понаровская. Фото Виктора Великжанина /ИТАР-ТАСС/.
Пандемия ударила по доходам звезды 90-х

Певица Ирина Понаровская потребовала от Пенсионного фонда прибавки – звезда в судебном порядке намерена заставить учреждение включить в ее трудовой стаж год работы в Краснодарской филармонии, где она работала больше 35 лет назад. Как отмечает источник, коронавирус сильно ударил по заработкам некогда популярной артистки, и та теперь кусает локти из-за отсутствия концертов.

Исполнительница собиралась устроить триумфальное возвращение на большую сцену, однако помешали введенные ограничения. Корпоративными выступлениями Ирина сейчас похвастаться не может: 67-летняя артистка вынуждена сидеть дома на карантине. А вместе с этим как-то приходится содержать свое жилье в Эстонии и Подмосковье. Вероятно, такие проблемы и заставили ее обратиться в суд, чтобы увеличить размер выплаты, передает "Стархит".

Как отмечает источник, Понаровская действительно когда-то выступала в Краснодарской филармонии вместе с супругом Вейландом Роддом. Оттуда же вышел и Александр Серов, Сергей Мазаев, Николай Расторгуев и даже звездный продюсер Игорь Матвиенко.

Звезда как-то призналась, что пенсию оформила совсем недавно. Выплаты у артистки не самые большие – всего лишь 5 тыс. рублей. А после развода с третьим супругом знаменитость живет одна – приходится все рассчитывать своими силами.

Не так давно Ирина рассказала, как отправилась выступать в Чернобыль после печально известной аварии на атомной электростанции. После концерта у звезды образовалась фиброма, и голос стал хриплым. К счастью, Понаровская поправилась.

Егор МАЛКОВ

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