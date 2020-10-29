Защита артиста выдала подробности

Михаил Ефремов, отбывающий наказание по приговору суда в колонии, не устраивал пиршество с сокамерниками. Такое заявление сделал адвокат осужденного актера Владимир Васильев.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Ефремов попросил привезти гуся, фаршированного яблоками. Блюдо, по слухам, обошлось знаменитости в шесть тысяч рублей. Щедрый Ефремов угостил им сокамерников.

Юрист признался, что успел полчаса пообщаться со своим клиентом накануне, несмотря на сложности из-за постоянных очередей и забитых комнат свидания. Васильев уверяет, что условия содержания Ефремова такие же, как и у всех простых смертных в тюремном учреждении: тот же режим, что и остальных заключенных, и простая камера на четверых. А никакого гуся артист на ужин не заказывал.

"Я спросил его: "Правда, что на ужин заказывали гуся?". Он только рукой махнул: "Выдумки все это", – заявил Васильев.

Адвокат добавил, что Ефремов читает книги и постоянно пишет письма. Пока что звезде не назначили никаких хозяйственных работ – документы из суда еще не пришли в изолятор.

По информации сайта "Комсомольская правда", Ефремов собирается расплатиться с компанией-владельцем авто, в которое он врезался в тот злополучный день. Вполне вероятно, что защита снова направит в суд запрос на повторное расследование дела.

Ранее сообщалось, что условия содержания актера далеки от обычных: по данным медиа, Ефремов отбывает наказание в весьма комфортных условиях с холодильником и санузлом.