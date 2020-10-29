Инициатором расторжения брака стал юморист

Мировой суд расторг брачный союз между юмористом Гариком Харламовым и актрисой Кристиной Асмус. Четырехмесячный процесс по разводу официально завершился сегодня, 29 октября.

Как отмечает источник, суд затягивал процесс для примирения супругов, однако те были настроены решительно: звезды упорно игнорировали судебные заседания, на которые вместо них ходили адвокаты.

Развод был инициирован по решению Гарика Харламова, несмотря на заявления обоих супругов об обоюдном решении. Дочка Настя останется жить с мамой. Каким образом будет делиться нажитое во время брака имущество – вопрос открытый. Вероятнее всего, бывшие супруги приступят к длительному судебному процессу по разделу нажитого, сообщает Телеграм-канал Mash.

В недавнем выпуске "Без души" с Данилой Поперечным Харламов рассказал, что шел с женой к решению о разводе достаточно долгое время. В один момент юморист осознал, что не может найти с Кристиной общий язык – Асмус, по его словам, имеет совершенно другие интересы и круг общения.

"Чувства постепенно ослабевают, и ты осознаешь, можешь или не можешь дальше жить с человеком", – заявил Харламов.

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