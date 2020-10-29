Изменения во внешности артистки связали со стрессом

В своем Инстаграм-аккаунте Пелагея выложила новые снимки. Фанаты певицы заметили изменения в ее внешности. На лицо тот факт, что артистка сильно похудела.

На фотографиях Пелагея позирует в черном узорчатом платье выше колена и грубых ботинках. В глаза сразу же бросается фигура артистки – тонкая талия и стройные ноги.

Некоторые пользователи Сети начали бить тревогу. По их мнению, потеря веса связана с сильным стрессом, переживаемым Пелагеей из-за развода с Иваном Телегиным.

"Очень переживаем, не худейте больше", "Очень похудела!!!", "Что худая-то такая?", "Отощала опять как. Не красиво", – отметили комментаторы.

Однако основная часть поклонников певицы осталась в восторге от внешнего вида своего кумира. Они завалили Пелагею комплиментами.

Напомним, в 2019 году Пелагея и Иван Телегин объявили о расставании. Это положило начало громкому бракоразводному процессу. Супруги никак не могут договориться, кому достанется имущество.

У пары осталась общая дочь Таисия. Пелагея часто выкладывает фотографии и видео с участием маленькой наследницы. Так, недавно артистка поделилась свежими снимками с красавицей-дочкой, которые умилили пользователей Сети.