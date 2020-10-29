Бывший супруг женщины раскрыл все тайны их семейной жизни

Стало известно о том, что Ирина Лобачева рассталась с Иваном Третьяковым. Развод состоялся еще в июле, однако об этом стало известно только сейчас. Бывшая жена Ильи Авербуха прокомментировала громкую новость.

Фигуристка отметила, что она решила пойти на опережение. Ведь в любом случае молодой супруг оставил бы ее, как когда-то поступил Авербух.

"И оказался он не таким, каким я его хотела видеть. Чувства, страсть не дали мне возможности разглядеть Ванины недостатки с самого начала", - добавила Ирина.

Она заявил, что Третьяков оказался эгоистом и игроманом. Также он не раз поднимал руку на супругу, передает "Экспресс Газета".

Сам Иван тоже решил раскрыть причины развода с фигуристкой.

"Лобачева превратила меня в измотанного старика", – признался он.

Третьяков подтвердил, что бил жену, но только по щекам. Это происходило тогда, когда Ирина "напивалась до бессознательного состояния" или принимала таблетки.

"Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я поэтому из дома не выходил, когда у нее запои начинались. Держал, а она вырывалась, поэтому синяки", – оправдался Иван.

Лобачева не стала отрицать своей зависимости. Она рассказала, что лечилась в дорогих клиниках, но это не дало нужного результата.

Ранее Лобачева высказалась по поводу отношений бывшего супруга с Елизаветой Арзамасовой.