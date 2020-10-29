Адвокат только пиарится на своих клиентах, считает популярный блогер

Екатерина Гордон не обладает должным профессионализмом, чтобы вести дела. Правозащитница борется не за интересы клиента, а пытается раскрутиться на громких делах. Так об адвокате высказалась скандальный блогер Лена Миро.

По ее словам, своими хаотичными ужимками, сумбурными заявлениями и пустотой в глазах Екатерина Гордон невероятно напоминает Эльмана Пашаева, бывшего адвоката Михаила Ефремова. Миро считает, что оба юриста только навредили своим клиентам.

Если бы адвокат не вмешалась в историю с Лерой Кудрявцевой, репутация ведущей так бы и осталась безупречной. Кроме того, Гордон, которая позиционировала себя как защитница женщин, в истории с Дмитрием Тарасовым встала на его сторону. Екатерина заявила о победе, однако на деле футболисту пришлось платить даже больше, чем планировалось изначально. Кроме того, в глазах общества он выглядит плохим отцом, добавила блогер.

"Как и Пашаев, Катька пиарится. Настолько гадко, что всех уже от отвращения рвет",

– набросилась Миро на Гордон в своем блоге, назвав защитницу "Пашаевым в юбке". Блогер также отметила, что не нашла у Екатерины адвокатской лицензии, предположив, что ее просто нет.

Недавно бывшая Тарасова отсудила у футболиста алименты. Теперь спортсмен будет выплачивать детям другую сумму.