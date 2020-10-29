Супруга актера до сих пор не может смириться с утратой

9 марта 2019 года из жизни ушел Владимир Этуш. В "Фейсбук" вдова актера опубликовала снимок, сделанный за четыре месяца до его смерти.

Фотография появилась 28 октября 2018 года. На ней Владимир Обрамович сидит за столом, улыбаясь в камеру.

И снова Фейсбук напоминает. 28 октября 2018 года. Вот же он : весёлый, довольный, пьёт вино и собирается есть шашлык. А... Опубликовано Еленой Этуш Вторник, 27 октября 2020 г.

Напомним, Елена была четвертой по счету женой артиста. От третьей супруги Нины Крайновой у звезды "Кавказской пленницы" осталась единственная дочь Раиса. По некоторым данным, наследница живет в США.

Церемония прощания с Владимиром Этушем прошла в Театре Вахтангова. Тело актера кремировали, а урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище.

Владимир Обрамович сыграл множество ярких ролей. В его фильмографии – участие в таких кинокартинах, как "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения Буратино", "Неисправимый лгун" и других.