Исполнительница хита "Бухгалтер" обратилась к специалистам

Алена Апина не скрывает, что ради сохранения красоты ей приходится идти на жертвы. Певица посетила клинику, где ей сделали несколько инъекций. Видео с лежащей на кушетке звездой появилось в соцсетях.

Артистка воспользовалась услугами косметологов, чтобы сохранить свою молодость надолго, и сделала уколы красоты. Апину сняли в клинике в то время, как специалист работал над лицом звезды.

На опубликованных в Инстаграм-историях кадрах видно, что певица терпела боль. Апина жмурилась и время от времени задерживала дыхание.

Стоит отметить, что недавно звезда 1990-х появилась в популярном Ютуб-шоу, после чего ее раскритиковали за перебор с косметическими процедурами и даже перепутали с Анастасией Ивлеевой. Однако обращалась ли 56-летняя Апина к специалистам на самом деле, до сих пор было неизвестно.

"Лицо вообще не двигается, ужас",

– писали о внешнем виде певицы в комментариях.