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Алена Апина не скрывает, что ради сохранения красоты ей приходится идти на жертвы. Певица посетила клинику, где ей сделали несколько инъекций. Видео с лежащей на кушетке звездой появилось в соцсетях.
Артистка воспользовалась услугами косметологов, чтобы сохранить свою молодость надолго, и сделала уколы красоты. Апину сняли в клинике в то время, как специалист работал над лицом звезды.
На опубликованных в Инстаграм-историях кадрах видно, что певица терпела боль. Апина жмурилась и время от времени задерживала дыхание.
Стоит отметить, что недавно звезда 1990-х появилась в популярном Ютуб-шоу, после чего ее раскритиковали за перебор с косметическими процедурами и даже перепутали с Анастасией Ивлеевой. Однако обращалась ли 56-летняя Апина к специалистам на самом деле, до сих пор было неизвестно.
"Лицо вообще не двигается, ужас",
– писали о внешнем виде певицы в комментариях.
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