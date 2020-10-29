Руководство "Первого" намерено наказать всех клеветников

Первый канал готовит судебный иск в отношении артиста Станислава Садальского, музыкального критика Сергея Соседова и главы "Коммунистов России" Максима Сурайкина, которые обрушились с критикой на телепроект "Голос". Об этом стало известно сегодня, 29 октября.

Руководство телеканала заявило, что судебный иск к "любителям повысить популярность" является беспрецедентным шагом, так как "Первый" всегда относился с терпением с снисхождением к таким критикам. Теперь же, сообщили в пресс-службе, им предстоит ответить за голословные обвинения.

В Первом канале добавили, что впервые по решению руководства телевизионной компании было проведено расследование воздействия на итоги голосования зрителей. Как отметили в пресс-службе, руководство намерено действовать все свои возможности для защиты репутации телепроекта.

Упомянутые лица, заявили в "Первом", распространили сведения, которые не соответствовали реальности. Теперь же им предстоит ответить в суде.

Как отмечает "Газета.ру", скандал вокруг телешоу "Голос" возник после выступления перед жюри Александры Будниковой, дочери телеведущего "Первого". Все судьи нажали на красную кнопку еще до конца исполнения номера. Позднее Садальский заявил о подсуживании, назвав Будникову "очередной дочерью Алсу". Схожее мнение высказали Соседов с Сурайкиным.

Ранее Сергей Глушко заявил, что руководство "Первого" платит звездам гонорары за очернение друг друга далекими от истины историями.