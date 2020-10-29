Юрист рассказала о связи Конкина с его помощнией

Юрист рассказала о связи Конкина с его помощнией
Владимир Конкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость требует извинений от тех, кто обвинил его в отношениях с женатой женщиной

Распространяемые в СМИ слухи о связи Владимира Конкина с его директором Еленой Переслени не имеют ничего общего с реальностью. Такое заявление сделала адвокат семьи актера Юлия Нитченко.

По словам юриста, актер имеет с Переслени исключительно рабочие отношения – женщина живет с супругом Эдуардом Митиным. Вдвоем они навещают Конкина – для актера пара стала семьей.

Подобные слухи подрывают здоровье артиста. Сейчас всеми его делами заведует Переслени – главным образом, она занимается финансовой составляющей. Сам Конкин намерен оставить все свое имущество лишь своей семье.

Нитченко добавила, что защита актера намерена добиться извинений от федерального телеканала, который и пустил в эфир не соответствующие действительности сплетни. Запись телепередачи уже была удалена из Сети, однако Конкиным этого не достаточно – защита подала претензию на канал, намереваясь защитить честь и достоинство актера, Переслени и ее супруга.

По словам юриста, руководство телеканала уводит семью актера от расследований инцидента с Софией Конкиной и копается в "грязном белье" всех лиц, кто вообще имеет какое-то отношение к ее подзащитному.

Как отмечает "Пятый канал", семья Конкиных стала предметом обсуждения в СМИ после гибели его дочери Софии, которая утонула на дне бассейна в фитнес-клубе. Конкин не верит в случайность трагедии и намерен обратиться в СК с просьбой возбудить дело об убийстве.

С заявлением о близости знаменитости с его директором выступила в шоу "Пусть говорят" психолог Елена Перелыгина. По ее словам, актера связывают с помощницей не только рабочие отношения.

Егор МАЛКОВ

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Людмила
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Софию, конечно, никто не убивал. А какие у Конкина и с с кем отношения, не нашего ума дела.
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