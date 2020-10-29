Не может найти слов: брошенная Карпович отказывается говорить о Прилучном

Не может найти слов: брошенная Карпович отказывается говорить о Прилучном
Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
По некоторым данным, актриса страдает из-за разрыва

Недавно появилась новость о том, что Павел Прилучный расстался с Мирославой Карпович. По слухам, актриса хотела как можно скорее сыграть свадьбу, но мажора не устроила такая спешка. Сообщается, что звезда "Папиных дочек" тяжело переживает разрыв с Павлом.

Карпович всячески старается избегать больной для нее темы.

"Нет, на эту тему ничего не хочу комментировать, спасибо большое за внимание, но нет", – отметила актриса.

Поговаривают, что Мирослава даже обратилась к психологу, так как она не смогла самостоятельно пережить расставание с артистом. Друзья и родные актрисы очень обеспокоены ее состоянием, передает Телеграм-канал Super.ru.

Напомним, новости о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович начали появляться в начале лета. Стало известно, что ради нее актер бросил жену Агату Муцениеце. Супруги развелись в феврале 2020 года.

Сейчас ходят слухи о том, что Прилучный намерен вернуться к бывшей жене. Однако сама Агата даже не догадывается об этом. Менеджер Муцениеце заявил, что актриса занимается воспитанием детей и работой, поэтому ей попросту некогда обращать внимание на похождения экс-супруга. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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