С кем останется дочь Асмус и Харламова после развода: адвокат прояснил ситуацию

С кем останется дочь Асмус и Харламова после развода: адвокат прояснил ситуацию
Кристина Асмус. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Еще не все вопросы между супругами удалось прояснить

Сегодня суд поставил точку в истории Кристины Асмус и Гарика Харламова – звезды официально развелись. Информацию подтвердил адвокат звезды "Текста" Анатолий Кучерена и разъяснил вопрос, с кем же все-таки будет жить шестилетняя Анастасия.

"А с кем она может еще остаться? Конечно, с мамой!"

– сообщил правозащитник журналистам. Впрочем, изначально СМИ так и предполагали.

Кучерена уточнил, что бракоразводный процесс полностью завершился. А вот вопрос раздела имущества пока остается открытым, но адвокат полагает, что бывшие супруги смогут договориться сами, без суда, передает "Пятый канал".

Развод Харламова и Асмус затянулся на четыре месяца – суд надеялся на примирение артистов, но они были настроены решительно. При этом дочь до сих пор не знает о разрыве знаменитостей.

Харламов признавался, что они намерено скрывают новость о расставании от Насти, чтобы не травмировать детскую психику. При этом Кристина и Гарик остались в хороших отношениях, а резидент Comedy Club регулярно видится с девочкой.

Карина СИРАЗОВА

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