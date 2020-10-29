Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
Сегодня суд поставил точку в истории Кристины Асмус и Гарика Харламова – звезды официально развелись. Информацию подтвердил адвокат звезды "Текста" Анатолий Кучерена и разъяснил вопрос, с кем же все-таки будет жить шестилетняя Анастасия.
"А с кем она может еще остаться? Конечно, с мамой!"
– сообщил правозащитник журналистам. Впрочем, изначально СМИ так и предполагали.
Кучерена уточнил, что бракоразводный процесс полностью завершился. А вот вопрос раздела имущества пока остается открытым, но адвокат полагает, что бывшие супруги смогут договориться сами, без суда, передает "Пятый канал".
Развод Харламова и Асмус затянулся на четыре месяца – суд надеялся на примирение артистов, но они были настроены решительно. При этом дочь до сих пор не знает о разрыве знаменитостей.
Харламов признавался, что они намерено скрывают новость о расставании от Насти, чтобы не травмировать детскую психику. При этом Кристина и Гарик остались в хороших отношениях, а резидент Comedy Club регулярно видится с девочкой.
Новый японский премьер рассчитывает покончить с этой проблемой
Представитель Тегерана прилетел в Москву, чтобы обсудить новый формат группы посредников по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном